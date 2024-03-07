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У Фінляндії оголосили перший вирок щодо порушення санкцій ЄС – ЗМІ

Суд засудив до дев’яти місяців умовно громадянина Франції. Прокурори вимагали для нього чотири роки позбавлення волі.
Суд засудив до дев’яти місяців умовно громадянина Франції. Прокурори вимагали для нього чотири роки позбавлення волі.

У Фінляндії оголосили перший вирок бізнесменові за порушення санкцій Євросоюзу щодо Росії, повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Суд засудив до дев’яти місяців умовно громадянина Франції та уродженця Естонії Габріеля Теміна, який є виконавчим директором фінських компаній Luminor та Siberica, які займаються логістикою та складами.

За версією слідства, підконтрольні йому компанії постачали до Росії обладнання, яке могло використовуватися у створенні безпілотників.


Прокурори вимагали для Теміна чотири роки позбавлення волі.

Суд визнав, що сторона звинувачення надала лише непрямі докази і не довела зв’язку компаній обвинуваченого з Росією. Водночас суд визнав, що Темін причетний до продажу товарів до Казахстану через російську територію без дозволу на експорт. Доказів того, що продукція фінських компаній залишилася у Росії, суд не знайшов.

Темін постійно проживає у Фінляндії з 1991 року. У середині вересня минулого року бізнесмен та обидві його компанії потрапили до списків санкцій США. У вересні бізнесмена арештували.

Країни Заходу звинувачують Росію в обході санкцій, запроваджених через її повномасштабне вторгнення в Україну, через треті країни, наприклад, Туреччину, держави Центральної Азії та інші.

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