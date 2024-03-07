У Фінляндії оголосили перший вирок щодо порушення санкцій ЄС – ЗМІ

У Фінляндії оголосили перший вирок бізнесменові за порушення санкцій Євросоюзу щодо Росії, повідомляє видання Helsingin Sanomat.



Суд засудив до дев’яти місяців умовно громадянина Франції та уродженця Естонії Габріеля Теміна, який є виконавчим директором фінських компаній Luminor та Siberica, які займаються логістикою та складами.



За версією слідства, підконтрольні йому компанії постачали до Росії обладнання, яке могло використовуватися у створенні безпілотників.



Прокурори вимагали для Теміна чотири роки позбавлення волі.



Суд визнав, що сторона звинувачення надала лише непрямі докази і не довела зв’язку компаній обвинуваченого з Росією. Водночас суд визнав, що Темін причетний до продажу товарів до Казахстану через російську територію без дозволу на експорт. Доказів того, що продукція фінських компаній залишилася у Росії, суд не знайшов.



Темін постійно проживає у Фінляндії з 1991 року. У середині вересня минулого року бізнесмен та обидві його компанії потрапили до списків санкцій США. У вересні бізнесмена арештували.

Країни Заходу звинувачують Росію в обході санкцій, запроваджених через її повномасштабне вторгнення в Україну, через треті країни, наприклад, Туреччину, держави Центральної Азії та інші.