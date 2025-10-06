Фон дер Ляєн розповіла про «підвищену тривогу в Європі» перед голосуванням за вотум недовіри Єврокомісії

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня під час дебатів про вотум недовіри її колегії, ініційованих групами «Патріоти за Європу» та «Ліві», закликала з трибуни Європарламенту до єдності в період «максимальної невизначеності та вибухової нестабільності», передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Європа перебуває в стані підвищеної тривоги. Від безрозсудних вторгнень у повітряний простір до спроб економічного примусу. Від безжальних нападів на Україну до прямих загроз нашій власній безпеці. Європі загрожують зі Сходу. Їй кидають виклик зсередини», – сказала Урсула фон дер Ляєн, звертаючись до євродепутатів у Страсбурзі.

Очільниця Єврокомісії закликала політиків згуртуватися «навколо того, що нас об’єднує, щоб зробити щось для європейців у цьому небезпечному світі», й сказала про супротивників, які «активно підбурюють розбіжності між нами».

«Він (супротивник – ред.) поклав провину за свою агресивну війну в Україні, що триває, на Європу. Він розхвалював те, він називав «тріщинами в будівлі Європи» та «похитнутою єдністю» всередині нашого союзу. Він не приховує своєї зневаги до нашого союзу та фундаменту, на якому він побудований. І він не приховує своєї радості й своєї підтримки всіх своїх покірних друзів у Європі, які виконують роботу для нього… Це пастка. І ми просто не можемо на неї попастися», – заявила президентка Єврокомісії.

На цьому тлі Урсула фон дер Ляєн закликала євродепутатів до єдності, й обіцяла співпрацю «в будь-якому необхідному форматі, щоб разом спробувати знайти відповіді».

Голосування за вотум недовіри Єврокомісії заплановане на четвер, 9 жовтня.



