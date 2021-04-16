У Лізі Європи визначилися півфіналісти

У півфінальних поєдинках футбольної Ліги Європи зіграють такі пари: «Вільярреал» – «Арсенал» та «Манчестер Юнайтед» – «Рома».

15 квітня англійський «Манчестер Юнайтед» удруге з однаковим рахунком 2:0 переграв іспанську «Гранаду».

Іспанський «Вільярреал» здобув другу перемогу над хорватським «Динамо» із Загреба – 2:1 (перший матч 1:0).

Англійський «Арсенал», який удома не втримав перемогу над чеською «Славією» (1:1), на виїзді розгромив суперника – 4:0.

Італійська «Рома» спромоглася на нічию в протистоянні з нідерландським «Аяксом» (1:1), і цього вистачило для загального успіху, адже минулого тижня римляни святкували в Амстердамі перемогу 2:1.

Півфінальні матчі Ліги Європи відбудуться 29 квітня і 6 травня.