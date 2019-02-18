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18 Лютий 2019, Київ 18:01
Новини | Політика

Потрапила «під каток» – фотограф проекту «Крим.Реалії» про заборону в’їзду в анексований Крим

Після анексії Криму між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон

Фотограф Аліна Смутко, яка співпрацює з проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії» пов’язала з професійною діяльністю заборону її в’їзду в анексований Крим з боку російських прикордонників.

«Найімовірніше, це через мою професійну діяльність. Дуже важко щось робити і залишатися в Криму. Думаю, це планова робота з витіснення людей, які їздять туди не тільки з приватними цілями. Вважаю, що потрапила під цей «каток». Мої роботи в основному публікувалися на Крим.Реалії», – прокоментувала ситуацію сайту «Крим.Реалії» Аліна Смутко.

18 лютого фотографу Аліні Смутко, яка співпрацює з Крим.Реалії, заборонили в’їзд в анексований Крим до 2028 року.

Автором цього фото є Аліна Смутко. День кримськотатарського прапора у Феодосії, 26 червня 2017 року
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Фотографу з проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заборонили в’їзд до анексованого Криму

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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