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28 грудня 2020, Київ 23:28
Новини | Політика

Железняк став головою фракції «Голос», Рахманін пішов із цієї посади

Ярослав Железняк, новий голова парламентської фракції «Голос»

Народний депутат України Ярослав Железняк став новим головою парламентської фракції «Голос», повідомила фракція у фейсбуці ввечері 28 грудня. Железняк замінив на цій посаді Сергія Рахманіна.

«Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей… У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією», – сказав, складаючи повноваження, Сергій Рахманін.

Новий голова фракції сказав, що багато з функцій голови він виконував і раніше як заступник Рахманіна.

«Але тепер матиму ще більше відповідальності перед колегами за довіру. Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди», – відзначив Ярослав Железняк.

Повноваження нового голови парламентської фракції «Голосу» наберуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує політична сила.

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