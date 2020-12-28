Железняк став головою фракції «Голос», Рахманін пішов із цієї посади

Народний депутат України Ярослав Железняк став новим головою парламентської фракції «Голос», повідомила фракція у фейсбуці ввечері 28 грудня. Железняк замінив на цій посаді Сергія Рахманіна.

«Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей… У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією», – сказав, складаючи повноваження, Сергій Рахманін.

Новий голова фракції сказав, що багато з функцій голови він виконував і раніше як заступник Рахманіна.

«Але тепер матиму ще більше відповідальності перед колегами за довіру. Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди», – відзначив Ярослав Железняк.

Повноваження нового голови парламентської фракції «Голосу» наберуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує політична сила.