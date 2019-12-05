Франція готується до масштабних страйків і протестів через пенсійну реформу

Франція готується до масових загальнодержавних страйків і протестів проти пенсійної реформи, запланованої президентом Емманюелем Макроном.

Найбільше від акцій, запланованих на 5 грудня, постраждає транспортна система: скасовуються авіа-, залізничні й автобусні рейси, більша частина метро Парижа припинить роботу.

Працівники шкіл і лікарень також братимуть участь в акції протесту проти планів Макрона щодо створення «універсальної» пенсійної системи, яка ліквідує десятки так званих спеціальних режимів для секторів, що часто дають працівникам вищу пенсію або гарантують достроковий вихід на пенсію.

Профспілки скаржаться, що через реформу мільйони працівників будуть змушені працювати після законного пенсійного віку (62 роки) або отримувати знижену пенсію.

Влада Франції повідомила, що по всій країні очікують проведення близько 250 демонстрацій, і попередила, що деякі з них можуть супроводжуватися насильством.

Близько шести тисяч представників силових структур залучать до охорони порядку лише в Парижі, де, за даними поліції, заплановані дві великі акції.

У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани.