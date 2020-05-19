Франція: партія Макрона втратила однозначну більшість у нижній палаті парламенту

Партія президента Франції Емманюеля Макрона «Вперед, республіко!» втратила переважну більшість у нижній палаті парламенту після того, як група депутатів вийшла зі складу цієї політичної сили 19 травня.

Цього ж дня парламентарі створили нову політичну групу «Екологія, демократія, солідарність» у Національній Асамблеї. Їхнє рішення залишає в партії Макрона 288 депутатів. Це на один мандат менше, ніж потрібно для формування більшості в палаті парламенту на 577 місць.

Депутати, які відкололися від президентської партії, планують зосередитися на проблемах захисту довкілля та соціальної нерівності.

За повідомленнями, партія «Вперед, республіко!» все ще має підтримку центристської партії «Демократичний рух» та правоцентристської Agir («Дія»). Загалом це дає 56 голосів у Національної асамблеї.

Депутати Макрона отримали більшість у парламенті в 2017 році, за кілька тижнів після його перемоги на президентських виборах.

Тоді Макрон отримав більшість голосів, стверджуючи, що розділення на лівих і правих є застарілим, та обіцяв поєднати створення робочих місць та підтримку бізнесу із соціальними та екологічними питаннями.

Однак протягом останніх місяців від його політичної сили кілька разів відокремлювалися депутати. Критики звинувачують партію Макрона у надмірній протекції інтересів бізнесу.

Рейтинг Макрона також знизився протягом пандемії коронавірусу, натомість підтримка прем’єр-міністра Едуарда Філіппа зросла.