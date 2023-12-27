Франція у відповідь висилає двох дипломатів Азербайджану

Франція оголосила персонами нон-ґрата двох працівників посольства Азербайджану – про це заявило Міністерство закордонних справ країни 27 грудня.

Згідно з ним, Франція «взяла до відома» рішення Баку вислати двох її дипломатичних представників. Водночас МЗС «категорично заперечує звинувачення» Азербайджану, висунуті як обґрунтування цього рішення.

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«В ході зустрічних заходів Франція оголосила персонами нон-ґрата двох агентів посольства Азербайджану у Франції. Посла Азербайджану у Франції сьогодні викликали на Набережну д’Орсе, щоб повідомити ці деталі», – йдеться в заяві.

Напередодні Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило, що Баку оголосив двох співробітників посольства персоною нон-ґрата. Це пояснили діяльністю, яка нібито не відповідає їхньому дипломатичному статусу.

Останніми роками офіційні особи Азербайджану часто критикують французьких чиновників. Вони звинувачують Францію в підтримці Вірменії в азербайджано-вірменському конфлікті. Французькі посадовці не погоджуються з цією критикою.