Мінінфраструктури: АМПУ отримала від Франції катер для підтримки судоходства на Дунаї

Франція передала Адміністрації морських портів України лоцманський катер для підтримки судноплавства на ріці Дунай – про це заявило Міністерство громад, територій та інфраструктури 27 грудня.

За повідомленням, катер PILOTINE XIV передали Ренійській філії державного підприємства у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між українським міністерством та Міністром екологічної трансформації та консолідації територій Франції. Борт курсуватиме на Дунаї.

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«Наразі на українській ділянці Дунаю працює вісім лоцманських катерів. Отриманий від французької сторони катер допоможе збільшити оборотність флоту та зменшить час простою причалів та суден», – додає Мінінфраструктури.

Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того армія РФ активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.