У Британії заявили про припинення багатомісячного розслідування щодо російського олігарха Фрідмана

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило в п’ятницю, що припинило багатомісячне розслідування щодо підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана приблизно через 10 місяців після обшуку його будинку в Лондоні. Про це повідомляє агенція AFP.



«NCA може підтвердити, що не вживатиме жодних заходів проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виданого у грудні 2022 року», – йдеться в короткій заяві NCA, маючи на увазі його особняк у північному Лондоні.



«Продовжуються розслідування щодо пов’язаних підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування», додає агентство.



Газета Times повідомила, що агентство визнало свій рейд на його будинок незаконним і що звинувачення у змові з метою обійти санкції, відмиванні грошей, шахрайстві та неправдивих свідченнях були зняті.



NCA доведеться відшкодувати збитки за незаконне проникнення до житла, покрити його судові витрати та повернути вилучену готівку.



У липні російський бізнесмен, який проживає в Лондоні, домігся права оскаржити у Високому суді обшук у його будинку. Його команда юристів стверджувала, що ордер базується на неправдивих твердженнях з документа Wikileaks 2012 року, який згодом було спростовано.

Михайло Фрідман після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну покинув Росію. ЄС, а потім Великобританія запровадили проти Фрідмана санкції. Він їх оскаржує.

У серпні цього року Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії, додавши до нього, зокрема, Фрідмана.

Після розслідування «Схем» (Радіо Свобода) у липні Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції щодо низки компаній, співвласником яких є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман. Зокрема, санкції введені щодо 18 юридичних осіб, серед яких материнські структури «Сенс Банку» (раніше – «Альфа-Банк»), а також фірми зі структури власності страхового бізнесу Фрідмана під брендом «АльфаСтрахование».