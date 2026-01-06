Прем’єр Канади привітав призначення Христі Фріланд радницею президента України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав призначення Христі Фріланд радницею президента України з питань економічного розвитку.

«Те, що канадець бере на себе цю роль у цей вирішальний момент для майбутнього України, є ще одним підтвердженням непохитної підтримки Канадою України. Канада й надалі підтримуватиме Україну, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир», – написав Карні в соцмережі Х.

Христя Фріланд, коментуючи призначення, заявила, що залишає свою роль спеціального представника прем’єр-міністра Канади з питань відбудови України.

«Україна перебуває на передовій сучасної глобальної боротьби за демократію, і я вітаю цю можливість зробити свій внесок на неоплачуваній основі як економічний радник президента Зеленського… У найближчі тижні я також залишу своє місце в парламенті. Я хочу подякувати своїм виборцям за їхню багаторічну довіру до мене», – йдеться в дописі Фріланд в X.

5 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що призначив Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку, зазначивши, що вона «фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій і проведення економічних трансформацій».

На сайті голови держави оприлюднений указ, в якому вказано, що Христя Фріланд буде радницею президента поза штатом.

Христя Фріланд має українське походження і володіє українською мовою. У вересні 2025 року стало відомо, що Фріланд залишає свою урядову посаду й буде спеціальною міжнародною представницею з питань України.

Христя Фріланд програла Марку Карні на виборах лідера владної Ліберальної партії Канади в березні, але залишилася в уряді після того, як він виграв вибори в квітні.

Вона обіймала різні міністерські посади після того, як ліберали прийшли до влади в Канаді наприкінці 2015 року.