Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 113 боєзіткнень, половина – на трьох напрямках

Від початку цієї доби на відбулося 113 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше атак було на Покровському напрямку – від початку доби російські загарбники 28 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

Також 30 атак було Лиманському та Новопавлівському напрямках – на Лиманському напрямку російські війська 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу семи населених пунктів, бої не вщухають у чотирьох локаціях. На Новопавлівському напрямку сили РФ 11 разів намагалися прорвати українську оборону біля населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки – бої тривають у чотирьох локаціях.



Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському напрямку наступальних дій не було.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.



