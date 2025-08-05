Генштаб ЗСУ заперечує дані про оточення українських військ у Покровську

Інформація щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську абсолютно не відповідає дійсності, заявляє Генеральний штаб ЗСУ.

У штабі зазначають, що Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників довкола Покровсько-Мирноградської агломерації – противник вже понад рік марно намагається витіснити ЗСУ з цього району.

«Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська», – йдеться у повідомленні.



Командування Збройних Сил України вжило належних заходів для посилення стійкості оборони на цьому напрямку, боротьба триває, додають у Генштабі.

У липні почали з’являтися повідомлення, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникли в Покровськ. Українська сторона звітувала про їх знищення.

Вранці 31 липня російські мілітарі-блогери заявили, що війська агресора нібито прорвалися в центр Покровська. У ЗСУ це заперечили.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.