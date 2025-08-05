Війська РФ використовують тактику «тисячі порізів» – Сирський

Російські війська використовують тактику «тисячі порізів», застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, липень був дуже напруженим, на сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення.

«Наші війська мужньо відбивали атаки ворога..Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині», – написав він у фейсбуці.

За даними Сирського, загальні втрати сил РФ у липні склали понад 33,2 тисячі людей – на 800 більше, ніж попереднього місяця.

«Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ», – додав головнокомандувач ЗСУ.

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Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».



