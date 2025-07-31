Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 124 боєзіткнення

Від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.



Також інтенсивні бої тривають на Лиманському напрямку, де російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ. На Новопавлівському напрямку противник 17 разів атакував біля населених пунктів

Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.



Російські війська також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанськом, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».