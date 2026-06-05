Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 200 боїв, найбільше – на Гуляйпільському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку. На цій ділянці фронту відбулося 28 атак у районах Прилук, Злагоди, Залізничного та у бік Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.



Також інтенсивні бої продовжуються на Покровському напрямку, де противник здійснив 23 атаки. Сили РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 20 спроб російських загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Одне боєзіткнення триває.

Бойові дії меншої інтенсивності також тривають на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами території в Україні й втратила 281,1 квадратного кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



