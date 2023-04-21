Фронтові репортери Радіо Свобода відзначені журналістською нагородою у США

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) відзначило премією імені Дейвіда Берка журналістів п’яти своїх мереж і роботу персоналу, спрямовану на гарантування безпечного доступу до журналістських матеріалів.

У повідомленні USAGM ідеться, що фронтові кореспонденти української служби Радіо Свобода «пішли на великі жертви, щоб висвітлювати російське вторгнення в Україну та протистояти кремлівській пропаганді та дезінформації».

«Робота, яку ми виконуємо, щоб надавати точні та надійні новини та інформацію по всьому світу, щодня стає важливішою і небезпечнішою. Ми впоралися з цим викликом», — сказала генеральний директор USAGM Аманда Беннетт 21 квітня на 22-й щорічній церемонії нагородження.

Також лауреатами премії видатного журналіста Дейвіда Берка стали:

Українська служба «Голосу Америки», яка надала критичні новини мільйонам українців під час російського вторгнення в Україну

Radio Free Asia’s Mandarin Asian Pacific Report (APR) і Digital Teams за репортажі про історичні протести в Китаї

Група Middle East Broadcasting Network, яка висвітлювала проміжні вибори 2022 року у США, підкреслюючи, як працює американська демократія

Томас Кардосо та Патрісія Мартінес з офісу Cuba Broadcasting, які ведуть і продюсують радіошоу Cuba al Día, надаючи громадянам Куби можливість висвітлити їхні щоденні проблеми.

Рамі Рауф, технолог і дослідник Фонду відкритих технологій, який багато працював над безкоштовним програмним забезпеченням із відкритим кодом (FOSS) і допоміг запустити новий Фонд сталого розвитку FOSS

Команда проєкту Zero Trust Architecture (ZTA), що входить до складу Управління технологій, послуг та інновацій, за їхню роботу над впровадженням принципів кібербезпеки.

Нагорода імені Дейвіда Берка носить ім’я першого голови Ради міжнародного мовлення США, який керував нею перші три роки її існування. Нагороду імені Берка вручають щороку на відзначення відваги, чесності і професіоналізму журналістів засобів інформації, що працюють у структурах під керівництвом Ради.

У 2016 року цю нагороду отримали журналісти проєкту української служби Радіо Свобода Крим.Реалії, а в 2014 році – київське бюро Радіо Свобода.