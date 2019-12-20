Москва: помер другий співробітник ФСБ, поранений під час стрілянини на Луб’янці

Слідчий комітет Росії, який веде розслідування нападу зі стріляниною в Москві ввечері 19 грудня, підтвердив, що другий поранений співробітник ФСБ Росії помер в лікарні.

Про це повідомляє телеканал «Настоящее время».

Також слідчі офіційно підтвердили ім’я стрілка, назвавши його «39-річним жителем Підмосков'я Манюрова».

Низка російських ЗМІ і телеграм-каналів повідомили ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ Росії в Москві ввечері 19 грудня. За їхніми даними, нападника звуть Євген Манюров.