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20 грудня 2019, Київ 19:31
Новини | Міжнародні

Москва: помер другий співробітник ФСБ, поранений під час стрілянини на Луб’янці

Внаслідок стрілянини загинули вже дві людини

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Слідчий комітет Росії, який веде розслідування нападу зі стріляниною в Москві ввечері 19 грудня, підтвердив, що другий поранений співробітник ФСБ Росії помер в лікарні.

Про це повідомляє телеканал «Настоящее время».

Також слідчі офіційно підтвердили ім’я стрілка, назвавши його «39-річним жителем Підмосков'я Манюрова».

Низка російських ЗМІ і телеграм-каналів повідомили ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ Росії в Москві ввечері 19 грудня. За їхніми даними, нападника звуть Євген Манюров.

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