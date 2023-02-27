ФСБ заявила про затримання в окупованому Севастополі українських «навідників»

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання двох жителів окупованого Севастополя, нібито завербованих спецслужбами України як «навідники на військові обʼєкти». Про це зранку 27 лютого повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на ФСБ.

За версією російської спецслужби, два жителі Севастополя 1979 та 1995 років народження «ініціативно встановили звʼязок зі спецслужбами України з метою передачі даних за грошову винагороду про розташування обʼєктів Міністерства оборони Росії, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави».

«Чоловік 1979 року народження виконував розвідувальні завдання Служби безпеки України щодо збирання відомостей про місцезнаходження військових обʼєктів та передавав цю інформацію за допомогою електронної пошти з дотриманням заходів конспірації. Другий підозрюваний підтвердив свої наміри про конфіденційну співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки України в телефонній розмові, проте передати дані не встиг з незалежних від нього обставин», – заявили в ФСБ Росії.

Російські спецслужби повідомили про порушення кримінальної справи за ст. 275 «Державна зрада» та ст. 275.1 «Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою» Кримінального кодексу Росії. Санкція першої статті передбачає до 20 років позбавлення волі, друга – до 8 років. Підозрюваним обраний запобіжний захід – взяття під варту терміном на два місяці. Їхні імена та прізвища не вказані, публічних коментарів затриманих немає.

15 лютого ФСБ Росії заявила, що в Севастополі діяв канал постачання «за кордон» наукових розробок у сфері військового кораблебудування та судноремонту.

У Криму з 2014 року щонайменше 16 громадян України засуджені за звинуваченнями в «шпигунстві» та «диверсіях», повідомила в січні 2023 року «Кримська правозахисна група». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в анексованому Криму масово переслідують усіх незгодних із війною.