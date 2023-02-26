Повернувши Крим, Україна зможе відновити мир – Зеленський

Повернувши Крим до складу України, можна відновити мир. Таке переконання висловив президент Володимир Зеленський у телеграмі.

«Дев’ять років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України», – запевнив Зеленський.

Зазначимо, дев’ять років тому диверсійні групи РФ почали спроби захопити Крим. 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму.

Диверсійні групи РФ почали спроби захопити півострів. 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Наступного дня до урядових будівель Криму увійшли російські військові.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.