ФСБ визнала справжність білінгів телефонів своїх співробітників зі справи Навального – ЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії визнала, що деталізація телефонних переговорів із розслідування про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального справді є деталізацією розмов чинних співробітників ФСБ. Про це повідомляють The Insider та Bellingcat, посилаючись на матеріали кримінальної справи. У рамках розслідування цієї справи раніше були затримані три приватні детективи.

Журналісти опублікували ухвалу про результати оперативно-розшукової діяльності Управління власної безпеки ФСБ. У ньому, зокрема, йдеться, що 14 грудня 2020 року в ЗМІ опублікували фотографії та дані співробітників ФСБ Росії, «нібито, причетних до так званого «отруєння» російського громадського та політичного діяча Навального О. А.». Згідно з документом, встановити особи співробітників ФСБ, їхні абонентські номери та деталізацію з’єднань вдалося «шляхом незаконного отримання відомостей у телекомунікаційних компаніях МТС та «Мегафон».

1 листопада стало відомо, що у Москві затримали трьох осіб: Петра Каткова, Олександра Зеленцова та Ігоря Зайцева. Їх підозрюють у передачі особистих даних співробітників ФСБ, які були використані в одному із розслідувань Олексія Навального. За даними Baza, усі троє працювали у приватному детективному агентстві «Лекс Гранд». На замовлення соратників Навального вони отримали білінги співробітників ФСБ, виходячи з яких стало зрозуміло, що російські спецслужби стежили за Навальним упродовж кількох років і таємно супроводжували його у поїздці, після якої політик впав у кому.

Як стверджує Baza, приватним детективам висунуті звинувачення у підробці державних документів, завдяки яким вони змогли отримати білінги в салонах мобільного зв’язку та порушення таємниці телефонних переговорів. Затриманим загрожує до чотирьох років позбавлення волі. За даними ЗМІ, вони не знали, чиї телефонні номери «пробивали», і не знали, що фактично допомагають Навальному розслідувати замах.

У грудні 2020 року Володимир Путін заявляв, що дані про співробітників ФСБ, що з’явилися в справі Навального, – це робота американських спецслужб. Президент Росії не заперечував, що за опозиціонером «доглядали», але на запитання про причетність російської влади безпосередньо до замаху відповів: «Хотіли б отруїти – довели б справу до кінця».