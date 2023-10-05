«Співпраця зі спецслужбами України» – ФСБ РФ затримала чотирьох людей

Співробітники ФСБ в Росії вранці 5 жовтня відзвітували про затримання чотирьох людей у трьох кримінальних справах, їх звинувачують у звʼязках зі спецслужбами України.

У Комсомольську-на-Амурі на Далекому Сході затримано двох місцевих жителів за підозрою у підготовці диверсії на газопроводі, як стверджується, «за завданням українських спецслужб». Про це повідомляє видання «Коммерсант» із посиланням на джерело. Стверджується, що затриманим 17 та 18 років. Їм нібито обіцяли по 100 тисяч рублів за підрив трубопроводу Сахалін – Хабаровськ – Владивосток та вежі мобільного звʼязку. Порушена справа за статтею про приготування до теракту. Офіційних коментарів влади та адвокатів затриманих поки що немає.

У Южно-Сахалінську співробітники ФСБ затримали 57-річного жителя, його підозрюють у співпраці зі спецслужбами України. Кримінальну справу порушено за статтею «співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою», підозрюваного помістили під варту, повідомляє державна агенція ТАСС.

За версією ФСБ, житель, імʼя якого не називається, негативно ставиться до політики Москви та не підтримує війну Росії проти України. Стверджується, що він навмисно встановив контакт із представником українських спецслужб, щоб допомогти «в діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації».

У Володимирській області у місті Гусь-Хрустальний співробітники ФСБ затримали місцевого жителя за тією ж статтею, повідомляє пресслужба відомства. За версією ФСБ, він «здійснював спроби звʼязатися з представниками інших країн, у тому числі України», і нібито за гроші мав надати відомості про пересування залізничних поїздів із військовою технікою територією Володимирської області.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та повʼязаної з нею мобілізації в різних містах Росії почастішали атаки на будівлі військкоматів, адміністрацій та обʼєкти залізниці. У Генштабі РФ заявили, що випадки підпалів військкоматів розцінюватимуться як теракти і каратимуться строком до 15 років позбавлення волі. Останнім часом суди кваліфікують такі дії саме як теракти, хоча в цих випадках і немає постраждалих.

Експерти ООН відзначають різке зростання кількості кримінальних справ за звинуваченнями у шпигунстві та державній зраді в Росії у 2023 році.

Видання «Холод» підрахувало, що за сім місяців 2023 року порушено 82 кримінальні справи. Це вчетверо більше, ніж за весь 2022 рік – 20 справ.