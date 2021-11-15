FT: Захід попередив Україну про «високу ймовірність» російського вторгнення

Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Про це пише британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію в статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у звʼязку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада відвідає Брюссель, де зустрінеться, зокрема, з керівництвом НАТО.