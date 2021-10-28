Вперше футболіст вищої ліги публічно визнав свою гомосексуальність

Вперше в історії футбольних змагань серед чоловіків гравець команди вищого дивізіону національної першості здійснив камінг-аут, тобто публічно заявив про свою гомосексуальність.

Це півзахисник австралійської команди «Аделаїда Юнайтед» Джошуа Кавалло.

«З гордістю публічно заявляю про те, що я гей», – сказав 21-річний футболіст. За його словами, він здивований тим, що наразі серед футбольних професіоналів у світі немає відкритих геїв.

Тренер команди та інші гравці підтримали футболіста, як і представники інших австралійських клубів та національна федерація футболу.

Як зазначає американський канал CNN, наразі Кавалло – єдиний відкритий гей у вищих ешелонах світового футболу.

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Першим у світі професійного футболу про свою гомосексуальну орієнтацію повідомив англієць Джастін Фашану у 1990 році, але на той момент він не грав у вищій лізі. 2014 року камінг-аут зробив гравець збірної Німеччини Томас Гітцльспергер – однак вже після завершення кар’єри.