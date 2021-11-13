Матч «Таврія» – «Миколаїв» перенесли через масове зараження футболістів коронавірусом

Матч 18-го туру Чемпіонату України другої ліги (група Б) «Таврія» – «Миколаїв» перенесено через масове зараження миколаївців коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба сімферопольського клубу.

«На жаль, повинні повідомити, що матч, який мав відбутися 13 листопада, між ФК «Таврія» та ФК «Миколаїв» через незалежні від нас обставини перенесено. Відповідне рішення вже ухвалено ПФЛ. За інформацією, наданою представниками ФК «Миколаїв», 13 футболістів хворіють на COVID-19 і ще один гравець має розрив зв'язки», – ідеться у повідомленні.

Водночас нова дата поєдинку наразі не визначена. Футбольні клуби мають домовитись про те, коли вийдуть на поле, до 19 листопада.

У суботу, 6 листопада, сімферопольська «Таврія» на виїзді у 17-му турі другої ліги чемпіонату України обіграла новокаховську «Енергію». Матч закінчився з рахунком 2:0.

Після 17 турів «Таврія» посідає 6-е місце у турнірній таблиці групи Б другої ліги Чемпіонату України з футболу.