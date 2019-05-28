Російського актора Галустяна внесли в базу «Миротворця»

Російського актора Михайла Галустяна внесли в базу українського сайту «Миротворець». Як йдеться в повідомленні на сайті, Галустян «свідомо порушував кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим».

Крім того, актора звинувачують в участі «у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України, участі в спробах легалізації анексії АР Крим».

13 травня прес-служба дитячого центру «Артек» в анексованому Росією Криму повідомила, що Галустян приїхав на півострів на зйомки дитячого фільму.

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Українське Міністерство закордонних справ оприлюднило раніше звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів й іноземних громадян, які їх підтримують.