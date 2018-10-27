Солісткам російського гурту «Дві Маші» заборонили в'їзд до України через поїздки до Криму – прикордонники

Солісткам російського гурту «Дві Маші» Марії Гайтун і Марії Зайцевій заборонили в'їзд в Україну на 3 роки за поїздки до анексованого Росією українського Криму. Про це повідомила 27 жовтня прес-служба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

«Під час прикордонного контролю потяга «Москва-Кривий Ріг» в одному з вагонів прикордонниками виявлено громадянок РФ – солісток групи «Дві Маші». Росіянки планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові сьогодні ввечері. Але під час проведення додаткового контролю з'ясувалось, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів та зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску. Солісток групи «Дві Маші» буде повернуто до Росії найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Публічних коментарів солісток наразі немає.

8 жовтня на розгляд комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони передали проект постанови про введення персональних санкцій і позбавлення державних нагород низки українських і російських виконавців. Депутати запропонували позбавити державних нагород України Таїсію Повалій, Ані Лорак, Світлану Лободу, Віталія Козловського, Володимира Бортка, Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова.

Раніше через загрозу нацбезпеці Державна прикордонна служба не допустила на територію України низку російських культурних діячів, серед них актори: Антон Макарський, Борис Каморзін, каскадер Сергій Михайлов, стендап-комік Данило Поперечний, співачка Юлія Самойлова.

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.