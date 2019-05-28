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28 Травень 2019, Київ 18:39
Новини | Політика

Справу щодо вбивства Катерини Гандзюк розглянуть в суді 3 червня

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, через три місяці після нападу на неї з сірчаною кислотою

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Справу щодо вбивства активістки і чиновниці з Херсона Катерини Гандзюк розглянуть в Покровському суді Дніпропетровської області 3 червня. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в прес-службі суду.

За даними речниці суду Вікторії Головко, у вівторок справу передали з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За її інформацією, згідно з рішенням Верховного суду, справу передали до розгляду за місцем реєстрації трьох із п’яти підсудних – їхнім місцем реєстрації вказане село Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Раніше адвокат одного з підозрюваних, голови Херсонської облради Владислава Мангера, Дмитро Ільченко заявляв, що раніше лише один з підозрюваних зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області, решта вказували інші адреси реєстрації.

/**/ /**/ /**/ Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року
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Справу підозрюваних у вбивстві Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

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