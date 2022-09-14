Пєсков побачив у анонсованих безпекових гарантіях для України «вступ до НАТО»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на презентовані у Києві рекомендації щодо майбутніх безпекових гарантій для України.

«Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Отже, залишається головна загроза для нашої країни, і залишається (навіть набуває великої актуальності) одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції (так у Росії офіційно називають війну проти України – ред.)», – зазначив Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Наприкінці квітня під час «Стамбульського раунду» переговорів між Україною і Росією українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України, заявивши, що вона буде схожа на 5-у статтю НАТО і буде вибудувана так, щоб «не повторилася помилка Будапештського меморандуму».

13 вересня Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України презентувала президенту Володимиру Зеленському рекомендації щодо майбутнього документу, який, як очікується, матиме назву «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact)

На думку Зеленського, майбутній договір повинні підписали «лідери найпотужніших держав» (насамперед ті, які «продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією»).