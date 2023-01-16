ЗСУ отримали восьму самохідну гаубицю від Словаччини

Збройні сили України отримали восьму самохідну гаубицю Zuzana 2 виробництва Словаччини, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Це також остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина через державне акціонерне товариство «Конштрукта-Дефенс»... зобов’язалася поставити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу минулого червня», – розповіли у Генштабі.

Переміщення кожної одиниці техніки, у тому числі і цієї, здійснювалося відомством після зарахування оплати на рахунок в адміністрації Міноборони.

У відомстві нагадали, що крім виконання контракту на постачання восьми одиниць самохідних гаубиць Zuzana«Конштрукта-Дефенс» виготовить для України ще 16 одиниць цього типу техніки, які спільно фінансуватимуться Данією, Німеччиною та Норвегією.

18 листопада 2022 року Словаччина надала Україні сьому самохідну гаубицю Zuzana 2. Торік у червні повідомлялось, що Україна і Словаччина уклали контракт на постачання Києву восьми гаубиць Zuzana.

Також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про підписання Угоди про виготовлення 16 самохідних гаубиць Zuzana-2, які згодом будуть поставлені в Україну.