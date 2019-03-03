Польща: Ґданськ обирає нового мера після вбивства Павела Адамовича

3 березня у польському місті Ґданськ тривають вибори нового міського голови, повідомляють західні ЗМІ. Він посяде місце Павела Адамовича, вбитого в січні 2019 року.

Серед кандидатів на посаду – політик і журналіст Гжегож Браун та чинна виконувачка обов’язків мера, колишня заступниця Адамовича Александра Дулькієвіч. Третього кандидата звати Марек Скіба.

Читайте також: Смерть мера Гданська. Його вбили «сеанси ненависті» – польські оглядачі

Правляча партія «Право і справедливість» не висувала свого кандидата на виборах мера. Результати волевиявлення очікуються в понеділок 4 березня.

53-річний мер Ґданська, критик партії «Право і справедливість» Павел Адамович помер 14 січня внаслідок нападу, скоєного увечері напередодні.

Напад стався на доброчинному заході «Оркестр святкової допомоги» ввечері 13 січня перед сотнями присутніх: 27-річний місцевий мешканець накинувся на 53-річного мера з гострим предметом, коли той разом із іншими стояв на сцені, і кілька разів ударив його гострим предметом у серце й живіт.

Нападник заявив, що його звати Стефан Вільмонт і він нібито був незаконно засудженим. У цьому він звинувачує партію «Громадянська платформа», до якої раніше належав Адамович.

Чоловіка затримала поліція. За повідомленнями, він потрапив на захід завдяки позначці «преса».

Як пишуть місцеві ЗМІ, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми.

Павел Адамович очолював Гданськ понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.