На чорноморському узбережжі РФ дрон упав на пляж, шестеро загиблих

Унаслідок падіння дрона на пляжі в селі Архипо-Осипівка під Геленджиком у Краснодарському краї 3 серпня загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами Кондратьєва, постраждали близько 40 людей. У МОЗ Росії повідомили про госпіталізацію 17 постраждалих, серед них є діти. Таку саму цифру наводить і Кондратьєв.

Видання Astra опублікувало відео та фото падіння БпЛА: на них видно, як дрон літакового типу падає на пляж, де на той момент було багато відпочивальників. За кадром чути звуки стрілянини, які видання визначає як роботу ППО.

Як пише видання «Агентство», до падіння дрона на пляж могло призвести те, що його збили – про це сказав представник дослідницької групи Conflict Intelligence Team. На користь цієї версії свідчить те, що звук пострілів автоматичної зброї на відео змовкає, щойно дрон починає падати.

Губернатор Кондратьєв звинуватив Україну в «цілеспрямованому ударі київського режиму по мирному населенню, яке не має жодного стосунку до військової інфраструктури». Уранці 3 серпня губернатор писав, що ціллю атаки була «цивільна інфраструктура».

Українська сторона наразі ніяк не коментувала ці повідомлення.

У соцмережах місцеві жителі та туристи стверджують, що перед атакою дрона не було ніяких сповіщень, сирени повітряної тривоги не звучали, евакуація людей із пляжу не проводилася.

Телеграм-канал «Пост» із посиланням на очевидців пише, що безпілотників було два, один удалося збити. Ця інформація не підтверджена. На опублікованому відео видно один безпілотник.