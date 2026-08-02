Генштаб ЗСУ підтвердив удари по НПЗ, аеродрому «Енгельс» та інших об’єктах у РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ніч на 2 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратові та інші об’єкти на території РФ.

«Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько семи мільйонів тонн нафти на рік. Масштаби збитків встановлюються», – вказано в повідомленні.

Також українські військові заявляють про ураження аеродрому «Енгельс» у Саратовській області.

«Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території аеродрому. Аеродром «Енгельс» є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдавання ракетних ударів по території України», – нагадують українські війькові.

Також, за їхніми даними, уражені нафтобаза «Людиновська» у Людинові (Калузька область), місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область) та інші об’єкти.

Військові об’єкти, нафтопереробні заводи та інші локації на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників, а також ракет. Українські військові наголошують, що діють «в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора».