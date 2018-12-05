Генштаб: оперативний резерв України становить близько 200 тисяч осіб

Оперативний резерв військових-резервістів в Україні становить близько 200 тисяч осіб. Про це на брифінгу заявив начальник відділу впровадження служби у резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Михайло Щербина.

«Заходи мобілізації будуть проводитись лише у випадку відкритої агресії Росії. Тоді будуть призиватись не лише ті особи, які перебувають на зборах, а всі військовозобов’язані, які призначені до укомплектування військ. Сьогодні оперативний резерв України складає близько 200 тисяч осіб. За даними соцопитувань, 80% цих резервістів готові прибути до ЗСУ до своїх частин у разі відкритої агресії противника», – розповів Щербина.

Він додав, що підготовку оперативного резерву проводять уже три роки поспіль. За це час збори пройшли понад 40 тисяч резервістів.

Цього року вперше пройшли заходи формування бойового злагодження бригад територіальної оборони, які створені в кожній області України. Основу цих бригад складатимуть резервісти оперативного резерву, розповів Щербина.

За його словами, черговий етап масових зборів резервістів почався 3 грудня.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.