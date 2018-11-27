Спецслужби Росії розсилали українцям SMS з пропозицією прибути до військової частини – ЗСУ

Спецслужби Росії розсилали жителям Путивльського району Сумської області на кордоні з Росією розсилали українцям SMS-повідомленням з пропозицією прибути до військової частини, інформують Сухопутні війська Збройних сил України.

«Сьогодні протягом дня жителі Путивльського району Сумської області отримували провокаційні SМS-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Ці повідомлення мають одну і ту ж мету: спровокувати та посіяти паніку серед українців і дестабілізувати ситуацію», – заявили в ЗСУ.

У Збройних силах України підкреслили, що наразі мобілізація оголошена.

Росія не реагувала на звинувачення української сторони.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.