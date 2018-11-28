Мобілізації через запровадження воєнного стану не буде – Генштаб

Мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде, повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко.

«Мобілізації не буде. У нас є резервісти. Є оперативний резерв першої черги і другої. Першої черги – це люди до 40 років, які пройшли відповідну підготовку, вони приписані до військових частин, знають свого командира військової частини і готові до виконання бойових завдань. Оперативний резерв другої черги – це особовий склад до 50 років, який піде на доукомплектування стратегічного резерву. Поки що мова йде про оперативний резерв першої черги», – сказав Тимошенко.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.