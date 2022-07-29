Чисельність російських втрат на війні в Україні сягнула близько 40,5 тисяч осіб – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 40 500 військових. За добу, 28 липня, загинули близько 270 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1749 танків

3987 бойових бронемашин

900 артилерійських систем

258 РСЗВ

117 засобів ППО

222 літак

190 гелікоптерів

731 БПЛА

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

77 одиниць спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.