Втрати РФ у війні проти України перевищили 86 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили понад 86 тисяч військових у ході повномасштабної війни проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 листопада.

За даними командування, за попередню добу Росія втратила приблизно 430 військових, а також:

1 танк (загалом 2899)

5 бойових броньованих машин (5844)

12 артилерійських систем (1882)

6 БПЛА (1553)

4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (4404)

2 одиниці спецтехніки (163)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках», – уточнює штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.