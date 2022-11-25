Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Втрати РФ у війні проти України перевищили 86 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

За попередню добу Росія втратила приблизно 430 військових

Російські війська втратили понад 86 тисяч військових у ході повномасштабної війни проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 листопада.

За даними командування, за попередню добу Росія втратила приблизно 430 військових, а також:

  • 1 танк (загалом 2899)
  • 5 бойових броньованих машин (5844)
  • 12 артилерійських систем (1882)
  • 6 БПЛА (1553)
  • 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (4404)
  • 2 одиниці спецтехніки (163)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках», – уточнює штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG