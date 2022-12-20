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Втрати військ РФ на війні в Україні перевищили 99 тисяч осіб – Генштаб

За останню добу загинули близько 430 російських військових

В Україні за останню добу загинули близько 430 російських військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 99 230 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

  • танки ‒ 2995 (7 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5974 (+5)
  • артилерійські системи – 1960 (+7)
  • РСЗВ – 410
  • засоби ППО ‒ 212
  • літаки – 281
  • гелікоптери – 266 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 653
  • кораблі /катери – 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4592 (+13)
  • спеціальна техніка ‒ 177 (+2).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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