Втрати військ РФ на війні в Україні перевищили 99 тисяч осіб – Генштаб

В Україні за останню добу загинули близько 430 російських військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 99 230 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 2995 (7 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5974 (+5)

артилерійські системи – 1960 (+7)

РСЗВ – 410

засоби ППО ‒ 212

літаки – 281

гелікоптери – 266 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),

крилаті ракети ‒ 653

кораблі /катери – 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4592 (+13)

спеціальна техніка ‒ 177 (+2).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.