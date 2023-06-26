Близько 950 своїх вояків втратила РФ за добу на війні в Україні – Генштаб

Російські війська втратили близько 950 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 червня.
Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 225 580 з 24 лютого 2022 року.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 4 031 танків (+1)
- 7 820 бойових броньованих машин (+14)
- 4 055 артилерійські системи (+21)
- 624 реактивні системи залпового вогню
- 385 засобів протиповітряної оборони (+2)
- 314 літаків
- 308 гелікоптерів
- 3 482 безпілотники (+10)
- 1 259 крилатих ракет
- 18 кораблів і катерів
- 6 751 автомобілів та автоцистерн (+16)
- 557 одиниці спеціальної техніки (+5)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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