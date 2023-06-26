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Близько 950 своїх вояків втратила РФ за добу на війні в Україні – Генштаб

Російські війська втратили близько 950 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 червня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 225 580 з 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 4 031 танків (+1)
  • 7 820 бойових броньованих машин (+14)
  • 4 055 артилерійські системи (+21)
  • 624 реактивні системи залпового вогню
  • 385 засобів протиповітряної оборони (+2)
  • 314 літаків
  • 308 гелікоптерів
  • 3 482 безпілотники (+10)
  • 1 259 крилатих ракет
  • 18 кораблів і катерів
  • 6 751 автомобілів та автоцистерн (+16)
  • 557 одиниці спеціальної техніки (+5)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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