Втрати військ РФ на війні в Україні перевищили 262 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 570 військових за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 серпня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 262 410 осіб.

Крім того, штаб наводить дані про втрати російської техніки:

4 423 танків (+9)

8 596 бойових броньованих машин (+17)

5 476 артилерійських систем (+26)

733 реактивних систем залпового вогню

500 засобів протиповітряної оборони

315 літаків

316 гелікоптерів

4 395 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+8)

1 419 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

7 956 автомобілі та автоцистерн (+44)

825 одиниці спеціальної техніки (+5)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 30 тисяч загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища. Євген Пригожин, зокрема, стверджував, що лише в угрупованні «ПВК Вагнер» під час штурму Бахмута втрати склали 20 тисяч осіб.

Минулого тижня газета The New York Times із посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку повномасштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.