Генштаб: за добу війська РФ завдали 4 ракетних удари і здійснили понад 40 авіанальотів

Генштаб Збройних сил України заявляє, що невдачі у просуванні в ході наземної російські військові намагаються компенсувати завданням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії.

Тільки протягом поточної доби загарбники завдали чотири ракетних удари (14 ракет) і здійснили понад 40 авіаційних нальотів, додали у Генштабі.

«Загарбники знищують інфраструктуру міст, руйнують густонаселені райони з метою залякування мирного населення України і схиляння воєнно-політичного керівництва нашої держави до перемовин на умовах ворога», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі заявили, що в 23-ю добу вторгнення РФ в Україну «головні завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України» російськими військами не виконані.

«Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

«На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя», – додали у Генштабі.

Там наголосили, що Збройні сили України «стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах», завдають артилерійських і ракетно-бомбових ударів по угрупуванням військ та колонах техніки.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.