На фронті відбулося 47 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Протягом доби 27 жовтня відбулось 47 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог завдав загалом шість ракетних ударів, вісім авіаційних ударів та 27 ударів із ракетних систем залпового вогню по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, внаслідок атаки поранені та загинули мирні жителі. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною», – ідеться в повідомленні.

За цими ж даними, українські Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, «виснажують противника вздовж всієї лінії фронту».

Генштаб додає, що протягом доби 27 жовтня українська авіація завдала пʼять ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки та чотири удари по системах протиповітряної оборони, а ракетні війська уразили чотири райони зосередження військ, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських систем, два склади боєприпасів та три системи протиповітряної оборони противника.