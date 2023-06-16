Сили РФ здійснили за добу 24 авіаудари і 35 обстрілів з РСЗВ – Генштаб

Упродовж доби 16 червня російські військові здійснили 24 авіаційні удари і близько 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ­­– протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення», – вказано у вечірньому зведенні.

За цими ж даними, авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу військових РФ, також українським військовим вдалося знищено три розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника та чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника, інформує український Генштаб.