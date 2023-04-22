Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Військові РФ завдали по Україні три ракетних та 24 авіаційні удари за добу – Генштаб

Ракетний пуск по Харкову з території Росії, архівне фото

Упродовж доби російські війська завдали по території України три ракетних та 24 авіаційні удари, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 22 квітня.

«Упродовж доби противник завдав три ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру», – вказано в повідомленні.

Згідно з цим же зведенням, авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів противника.

У Генштабі попередили, що й далі високою залишається ймовірність завдавання військами РФ ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG