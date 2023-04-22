Військові РФ завдали по Україні три ракетних та 24 авіаційні удари за добу – Генштаб

Упродовж доби російські війська завдали по території України три ракетних та 24 авіаційні удари, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 22 квітня.

«Упродовж доби противник завдав три ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру», – вказано в повідомленні.

Згідно з цим же зведенням, авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів противника.

У Генштабі попередили, що й далі високою залишається ймовірність завдавання військами РФ ракетних та авіаційних ударів по всій території України.