На фронті відбулося понад 200 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 13 липня на фронті відбулося 212 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському й суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

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Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.





