На фронті відбулося 180 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 3 вересня на фронті відбулося 180 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські засоби противника», – вказано в ранковому зведенні.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках у Донецькій області – Покровському та Лиманському.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

3 вересня, проєкт DeepState повідомив про чергову успішну контратаку Сил оборони – цього разу біля села Толстой на півдні Донбасу. До цього на карті була вузька «червона зона» вздовж траси, яка веде до села Андріївка-Клевцове, раніше Іскра. Згодом аналітики повідомили, що попри контратаку, просочування малих піхотних груп армії Росії на Андріївку-Клевцове триває – але українські захисники знищують окупантів або беруть їх у полон.