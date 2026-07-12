На фронті за добу відбулося 260 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 11 липня на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Донеччині.

«На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля та Русиного Яру.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного», – вказано в повідомленні.

Також гаряче було на Лиманському, Краматорському напрямках на Донеччині та Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

Крім того, бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському та Олександрівському напрямках.

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