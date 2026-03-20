Генштаб ЗСУ заявив, що літак А-50 був пошкоджений під час удару по заводу в Старій Руссі

Генеральний штаб ЗСУ заявив 20 березня, що внаслідок удару по російському авіаремонтному заводу у місті Стара Русса в Новгородській області, що стався 17 березня, був пошкоджений літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

«Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію», – йдеться в тексті.

Радіо Свобода раніше опублікувало супутникові знімки, які підтвердили удар по авіаремонтному заводу в Старій Руссі. На фотографії, зробленій удень17 березня, видно три отвори в даху одного з ангарів 123-го авіаремонтного заводу.

123-й авіаремонтний завод позиціонує себе як «лідер сервісного обслуговування транспортних літаків військової та цивільної авіації Росії», здійснює «повний цикл ремонту літака, всіх його систем і двигунів» і є «найбільшим підприємством у Староруському районі Новгородської області».

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко повідомив 20 березня, що українські військові змогли збити FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52. За інформацією Сил безпілотних систем ЗСУ, це сталося на Донеччині на Покровському напрямку, в районі села Надіївка. Гелікоптер уразили оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем.»В результаті аварійної посадки екіпаж вертольота намагався врятуватися, однак був своєчасно виявлений та ліквідований», – ідеться у повідомленні.

Росія таких втрат зазвичай не коментує.