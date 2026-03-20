У СБС повідомили про знищення російського вертольота Ка-52

Оператори Сил безпілотних систем FPV-дроном знищили російський розвідувально-ударний вертоліт вертоліт Ка-52 «Алігатор», повідомила пресслужба СБС.

За повідомленням, це сталося на Донеччині, вертоліт уразили оператори батальйону «Хижаки висот» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем СБС.

«У результаті аварійної посадки екіпаж вертольота намагався врятуватися, однак був своєчасно виявлений і ліквідований пілотами 1-го батальйону 414-ї бригади «Птахи Мадяра», – йдеться в повідомленні.

У СБС кажуть, що це вже другий вертоліт на рахунку 59-ї бригади.

«Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт нового покоління, командирська машина армійської авіації, призначена для знищення бронетехніки, живої сили і повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

За даними СБС, вартість такого вертольота – близько 16 мільйонів доларів США.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 20 березня російська армія втратила у війні проти України 349 гелікоптерів.